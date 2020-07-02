19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 2-8 Eylül'de Hırvatistan'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakalarının aday kadrosu belli oldu.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 2-8 Eylül'de Hırvatistan'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakalarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, aday kadroya davet edilen genç millilerin 25 Temmuz Cumartesi günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geleceği bildirildi.

Ay-yıldızlılar, organizasyonda Hırvatistan, Portekiz ve Slovakya ile karşılaşacak. Müsabakaların yerleri ve başlangıç saatleri ilerleyen günlerde belli olacak.

Zeki Önatlı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Muhammet Taha Tepe, Yusuf Can Esendemir, Atalay Yıldırım, (Niğde Anadolu), Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Taha Tunç, (Trabzonspor), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Ravil Tagir (Altınordu), Erdoğan Kaya, Halil Duman, Kerem Kalafat, Emre Yıldız, Oğuzhan Akgün, İlkay İşler (Beşiktaş), Işık Kaan Arslan, Süleyman Luş, Erkan Süer (Galatasaray), Batuhan Ekinci, Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Veysel Karani Ünal (Giresunspor), Doğukan Efe (Osmanlıspor), Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Efe Binici (Göztepe), Gökdeniz Bayrakdar (Kocaelispor), Ali Yavuz Kol (Tarsus İdman Yurdu), Eren Sami Dinkci (Werder Bremen), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir).

Kaynak: AA