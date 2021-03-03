19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

03.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:48
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı hazırlık kampında çalışmalarını sürdürdü.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı hazırlık kampında çalışmalarını sürdürdü.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Ustaömer yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı.

Koşu ve pas çalışmasıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Çift kale maçı kazanan takım, idman sonrasında galibiyet pozu verdi.

Ümit Milli Takım Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü Hami Mandıralı da antrenmanı izledi.

19 Yaş Altı Milli Takım hazırlık kampı, yarın tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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