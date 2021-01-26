19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

26.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:18
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Antalya'daki hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Antalya'daki hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bugün ay-yıldızlı ekibin kamp yaptığı otelde milli futbolcu Halil İbrahim Sevinç'in doğum günü kutlandı.

Belek'teki çalışmalarına 24 Ocak'ta başlayan ay-yıldızlı ekibin hazırlık kampı 29 Ocak Cuma günü sona erecek.

19 Yaş Altı Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Kerem Vergilier (Ankaraspor), Arda Özçimen (Göztepe), Murat Akşit (Yeni Malatyaspor), Bilal Karataş (Yozgatspor 1959 FK)

Defans: Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Metehan Baltacı (Galatasaray), Emin Bayram (Galatasaray), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir FK), Taha Erdem Cevahiroğlu (Trabzonspor)

Orta Saha: Kerem Şen (Bursaspor), Berat Altındiş (Bursaspor), Eyüp Akcan (Fenerbahçe), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Fenerbahçe), Halil İbrahim Sevinç (Fraport-Tav Antalyaspor), Bartuğ Elmaz (Galatasaray), Atalay Yıldırım (Galatasaray), Yusuf Ali Özer (İstanbulspor), Emir Şenocak (Medipol Başakşehir)

Forvet: Erencan Yardımcı (Galatasaray), Gülhan Üreyen (Fenerbahçe)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Engin Altay Yaşar Güler Fahrettin Koca Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Caner Erkin Ferdi Kadıoğlu Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 15:17:36. #1.16#
title