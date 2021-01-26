19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Antalya'daki hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Antalya'daki hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bugün ay-yıldızlı ekibin kamp yaptığı otelde milli futbolcu Halil İbrahim Sevinç'in doğum günü kutlandı.

Belek'teki çalışmalarına 24 Ocak'ta başlayan ay-yıldızlı ekibin hazırlık kampı 29 Ocak Cuma günü sona erecek.

19 Yaş Altı Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Kerem Vergilier (Ankaraspor), Arda Özçimen (Göztepe), Murat Akşit (Yeni Malatyaspor), Bilal Karataş (Yozgatspor 1959 FK)

Defans: Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Metehan Baltacı (Galatasaray), Emin Bayram (Galatasaray), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir FK), Taha Erdem Cevahiroğlu (Trabzonspor)

Orta Saha: Kerem Şen (Bursaspor), Berat Altındiş (Bursaspor), Eyüp Akcan (Fenerbahçe), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Fenerbahçe), Halil İbrahim Sevinç (Fraport-Tav Antalyaspor), Bartuğ Elmaz (Galatasaray), Atalay Yıldırım (Galatasaray), Yusuf Ali Özer (İstanbulspor), Emir Şenocak (Medipol Başakşehir)

Forvet: Erencan Yardımcı (Galatasaray), Gülhan Üreyen (Fenerbahçe)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever