19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Galler ile 2-2 berabere kaldı
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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Galler ile 2-2 berabere kaldı

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Galler ile 2-2 berabere kaldı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da katıldığı Uluslararası Dostluk Turnuvası'ndaki son maçında Galler ile 2-2 berabere kaldıTürkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Velika Gorica Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 41. dakikada Eren Aydın ve 66.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da katıldığı Uluslararası Dostluk Turnuvası'ndaki son maçında Galler ile 2-2 berabere kaldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Velika Gorica Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 41. dakikada Eren Aydın ve 66. dakikada Yiğit Emre Çeltik attı. Galler'in gollerini ise 39. dakikada Jadan Raymond ve 90+2. dakikada penaltıdan Chris Popov kaydetti.

Turnuvanın diğer maçında Avusturya, Hırvatistan'ı 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından Avusturya 6 puanla turnuvada şampiyonluğa ulaştı. İlk maçında Avusturya'yı 3-0 yenip ikinci müsabakasında Hırvatistan ile 1-1 berabere kalan Türkiye ise 5 puanla ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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