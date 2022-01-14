19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

ANTALYA (AA) - 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın 16-22 Ocak'ta Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Begüm Üresin yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Sudenur Yolcu (Kocaeli), Ebrar Uluhanlı (Dudullu), İlayda İçier (KSV Hessen Kassel)

Defans: Rabia Nur Küçük (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor), Damla Yıldız (Fatih Vatanspor), Narin Yakut (Fenerbahçe), Nazlı Örnek (Beşiktaş Vodafone), Suhde Nur Arpacı (Dudullu), Sıla Fidan (Kocaeli), Nilay Güreler (Altay), Julia Gökçe Oğuz (Jitex Mölndal)

Orta saha: Meryem Mas (Dijon FCO), Berivan İçen (Beşiktaş Vodafone), Melike Azra Bulut (Herforder SV Borussia Friedenstal), Beyza Semercioğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor), Vira Işık (FC Dornbirn Ladies), Tülin Kuyucak (FC Eindhoven), Mesude Alayont (Kocaeli), Beyza Kara (Hamburger SV), Yaren Erkan (SGS Essen), Yade Acem (PEC Zwolle), Zeynep Ülkü Kahya (Fenerbahçe), Rozalin Özdemir (Ado Den Haag), Yekta Şimşek (Bitexen Adana İdmanyurduspor), Selin Topatar (FC Pfeil Broistedt)

Forvet: Zeynep Kerimoğlu (Beşiktaş Vodafone), Mine Yıldız (Kayseri), Elanur Laçin (Galatasaray Hepsiburada), Aleyna Arabacı (FC Aarau Frauen), Duygu Alsancak (SV Adler Osterfeld)

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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