19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın 26 Şubat-10 Mart'ta İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın 26 Şubat-10 Mart'ta İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Aytürk Kıyıcı yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Sude Nur Sözüdoğru, Yağmur Gözder (Horozkentspor), Sudenur Yolcu (Kocaeli)

Defans: Rabia Nur Küçük, Şevval Bağcı (Fomget Gençlikspor), Dilan Bora (Hakkari Gücü), Nilay Güreler, Cansu Gürel (Konak Belediyespor), Huriye Selçik (Horozkentspor), Selda Ataç (Dudullu)

Orta saha: Elif Keskin, Berivan İçen (Beşiktaş), Didem Dülber (Fomget Gençlikspor), Selin Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Leyla İlter (Kocaeli), Beyza Kara (Hamburger SV), Mine Okaytu (Kayseri Gençlerbirliği), Özge Tosun (Horozkentspor)

Forvet: Kübra Deniz, Mesude Alayont (Kocaeli), Aleyna Gültekin, Ece Tekmen (ALG Spor), Zeynep Kerimoğlu (Dudullu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar