19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Kosova'ya 3-2 yenildi
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19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Kosova'ya 3-2 yenildi

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Kosova'ya 3-2 yenildi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Kosova'ya 3-2 yenildi.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Kosova'ya 3-2 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan özel maçta ay-yıldızlıların gollerini 21. dakikada Berivan İçen ve 55. dakikada Tülin Kuyucak attı. Kosova'nın golleri ise 50, 74 ve 76. dakikada Loreta Lulaj'dan geldi.

İki takım arasında 5 Eylül'de yapılan hazırlık maçını Türkiye 3-0 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Kosova'ya 3-2 yenildi - Haberler Spor
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