19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kosova'yı 3-0 yendi
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19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kosova'yı 3-0 yendi

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kosova'yı 3-0 yendi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, İstanbul'da hazırlık maçında konuk ettiği Kosova'yı 3-0 mağlup etti.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, İstanbul'da hazırlık maçında konuk ettiği Kosova'yı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF'nin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan karşılaşmada ay-yıldızlı takımın gollerini 54. dakikada Mesude Alayont, 57. dakikada Nazlı Örnek ve 80. dakikada Berivan İçen attı.

İki takım 7 Eylül salı günü aynı sahada bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kosova'yı 3-0 yendi - Haberler Spor
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