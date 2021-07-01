U16 Kız Milli Voleybol Takımı, 3'te 3 yaptı
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U16 Kız Milli Voleybol Takımı, 3'te 3 yaptı

U16 Kız Milli Voleybol Takımı, 3'te 3 yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, U19 Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'ndaki 3'üncü maçında Karadağ'ı 25-20, 25-21, 20-25 ve 25-16'lık setlerle 3-1 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.

16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, U19 Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'ndaki 3'üncü maçında Karadağ'ı 25-20, 25-21, 20-25 ve 25-16'lık setlerle 3-1 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı. Türkiye, Balkan Şampiyonası'ndaki 4'üncü ve son maçında 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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