U16 Kız Milli Voleybol Takımı, 3'te 3 yaptı
16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, U19 Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'ndaki 3'üncü maçında Karadağ'ı 25-20, 25-21, 20-25 ve 25-16'lık setlerle 3-1 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.
16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, U19 Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'ndaki 3'üncü maçında Karadağ'ı 25-20, 25-21, 20-25 ve 25-16'lık setlerle 3-1 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı. Türkiye, Balkan Şampiyonası'ndaki 4'üncü ve son maçında 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı