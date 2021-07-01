U16 Kız Milli Voleybol Takımı, 3'te 3 yaptı

16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, U19 Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'ndaki 3'üncü maçında Karadağ'ı 25-20, 25-21, 20-25 ve 25-16'lık setlerle 3-1 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.