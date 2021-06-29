19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası

19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı ile mücadele eden Türkiye, ilk maçında Arnavutluk'u 3-0 yendi.