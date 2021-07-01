19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nin finalleri yarın başlıyor

2000-2006 tarihleri arasında doğan oyuncuların forma giyebildiği 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nin finalleri yarın Antalya'da başlıyor.

2000-2006 tarihleri arasında doğan oyuncuların forma giyebildiği 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nin finalleri yarın Antalya'da başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde 13 Temmuz'a dek sürecek karşılaşmalar sonunda Süper Lig 19 Yaş Altı ve TFF 1.Lig 19 Yaş Altı'nda 2020-2021 sezonunun şampiyonları belli olacak.

Süper Lig finallerinde, 14 Mart-20 Haziran tarihleri arasında oynanan normal sezon maçlarında ilk sekiz sırayı alan; Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Alanyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Göztepe ve Beşiktaş mücadele edecek.

TFF 1. Lig finallerine ise 13 Mart'ta başlayıp 19 Mart'ta biten normal sezonu ilk 8'de bitiren; Yılport Samsunspor, Altınordu, İstanbulspor, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Bursaspor, Adanaspor ve Adana Demirspor katılacak.

Tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak finallerde normal sezon sıralamasına bağlı olarak her kategoride ayrı ayrı 1. sıradaki takım 8. ile, 2. sıradaki takım 7. ile, 3. sıradaki takım 6. ile ve 4. sıradaki takım 5. ile yarı finale çıkabilmek için karşı karşıya gelecek.

Yarı final eşleşmeleri organizasyon merkezinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Karşılaşmalarda normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Beraberlik yine bozulmazsa penaltı vuruşlarına geçilecek. Müsabakalarda VAR sistemi uygulanacak.

19 yaş altında Süper Lig finali 13 Temmuz'da, TFF 1. Lig finali ise 10 Temmuz'da oynanacak. Süper Lig şampiyonu Türkiye'yi önümüzdeki sezon UEFA Gençlik Ligi'nde temsil edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür