19 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası'nda iki Türk hakem görev yapacak

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), Türk hakemler Özlem Yalman ile Kerem Baki'ye 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda görev verdi.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), Türk hakemler Özlem Yalman ile Kerem Baki'ye 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda görev verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya'nın Riga ve Daugavpils şehirlerinde 3-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvada, A klasman hakemleri Özlem Yalman ve Kerem Baki de düdük çalacak.

FIBA, 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda 28 hakem görevlendirildi. Turnuvada Özlem Yalman ve Kerem Baki ile birlikte Avrupa kıtasından 10, Afrika kıtasından 3, Asya kıtasından 4, Amerika kıtasından 10 ve Avustralya kıtasından bir hakem görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan