19 Yaş Altı Avrupa Hentbol Şampiyonası'na doğru

19 Yaş Altı Milli Kadın Hentbol Takımı, Litvanya'da 15-18 Temmuz tarihlerinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası ikinci klasmanda mücadele edecek.

19 Yaş Altı Avrupa Hentbol Şampiyonası'na doğru

19 Yaş Altı Milli Kadın Hentbol Takımı, Litvanya'da 15-18 Temmuz tarihlerinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası ikinci klasmanda mücadele edecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Klaipeda kentindeki şampiyonada Türk Milli Takımı, A Grubu'nda Çekya, Faroe Adaları ve Kosova ile karşılaşacak.
Milliler şampiyonada ilk olarak 15 Temmuz Pazartesi günü Kosova, 16 Temmuz Salı günü Faroe Adaları ve 18 Temmuz Perşembe günü de Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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