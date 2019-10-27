19'uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi - GİRNE

27.10.2019 18:22

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde düzenlenen 19'uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi'nde, Türkiye'nin yerli ve milli yeni tıbbi cihazları tanıtıldı.

Program kapsamında, oturum başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Paç ve Prof. Dr. Kürşat Bozkurt'un yaptığı bir uydu sempozyumu gerçekleştirilirdi.

"Vasküler Cerrahide Yeni Ufuklar" başlıklı oturumunda, Prof. Dr. Bozkurt, Prof. Dr. Alptekin Yasım, Doç. Dr. Erdinç Eroğlu, Prof. Dr. Turhan Yavuz, Op. Dr. Ferid Cereb, Op. Dr. Ali Baran Budak başta olmak üzere 12 uzman cerrah, uzmanlık alanları, geliştirdikleri tedavi yöntemleri ve tıbbi cihazlar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra 12 uzman uydu sempozyumu kapsamında fikir alışverişinde bulundu. 19'uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 10'uncu Ulusal Fleboloji Kongresi, alanında uzman yerli ve yabancı cerrahların katıldığı, tedavi ve tıbbi cihazlarla ilgili sunumlarla devam etti.

Türkiye Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç de, uydu sempozyomuna katıldı. Dinç, burada AA muhabirine değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'de yerli ve milli sanayide yaşanan gelişmelerin yerli tıbbı cihaz üretiminde de yaşandığını söyledi. Türkiye'de ilaç, aşı ve tıbbi cihaz alanında yaşanan gelişmelerin yurtdışındaki cerrahlar tarafından da ilgi gördüğünün altını çizen Dinç, Türkiye'nin bu yolda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Dün başlayan 19'uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 10'uncu Ulusal Fleboloji Kongresi, salı gününe kadar devam edecek.

Kaynak: AA