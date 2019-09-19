19. Uluslararası Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

19.09.2019 21:46

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası devam ediyor.



Turnuvanın ikinci gününde A Grubu'nda TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni 92-85 yendi.



TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 24-19 önde tamamlayan TOFAŞ, devreyi 56-40 üstün bitirdi.



Üçüncü periyodu 74-64 önde geçen TOFAŞ, müsabakayı 92-85 kazandı.



Turnuvada yarın, Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor ve Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji karşılaşmaları oynanacak.

Kaynak: AA