19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne Doğru - Karabük

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 6-8 Eylül'de düzenlenecek "19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" tanıtım toplantısı düzenlendi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Safranbolu'da bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, festivalin özelinde Safranbolu olduğunu, genelinde Türk, İslam ve Osmanlı şehirlerinde olan değerlere atıfta bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

Festivalin yan temasının "Mahalle Kültürü" olduğunu hatırlatan Ürkmezer, bu nedenle bir dönemin önemli dizileri "Bizimkiler", "Mahallenin Muhtarları" gibi dizilerin oyuncularını Safranbolu'da ağırlayacaklarını, mahalle kültürünün işleneceğini belirtti.

Festival programını oluştururken devletin büyük desteklerini aldıklarını aktaran Ürkmezer, "Festivalin yapımında Kültür ve Turizm Bakanlığımız büyük destek oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu desteğini manevi ve maddi anlamda da alıyoruz. Sinema Genel Müdürlüğü ve son düzenlemeyle Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanan Tanıtma Fonu aracılığıyla festivalimiz maddi olarak doğrudan destekleniyor. Bunun yanında medya sponsorumuz ve iş birliği yaptığımız TRT var. TRT geçen sene ve bu sene desteğini doğrudan veriyor. Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın da destekleri oluyor." diye konuştu.

"Safranbolu cazibe merkezi"

Festivalin 500-600 bin lira civarında yapıldığını vurgulayan Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Sinema Genel Müdürlüğü'nden 200 bin lira destek alıyoruz. Daha önceden bu destek 60 bin lira civarındaydı. Tanıtma Fonu'ndan 50 bin lira, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden de 25 bin lira destek alıyoruz. Bazı destekler belirli konulara verilir, onun dışındaki harcamaları kendiniz yaparsınız."

Festivale yurt dışından kardeş şehirlerin çağrıldığını anlatan Ürkmezer, "Bulgaristan, Yunanistan, Fransa, Azerbaycan'dan ve Türk dünyasından da misafirler geliyor. Biz davet ediyoruz ama gelen bütün yabancı misafirler Safranbolu'nun kendisine geliyorlar zaten. Safranbolu, UNESCO şehri olduğu için kendisi bir cazibe merkezi." değerlendirmesinde bulundu.

Festivalin ana temasının "Kültürel Miras ve Korumacılık" olduğunu belirten Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Buradaki asıl amaç, Safranbolu'nun geçmişten bugüne getirdiği mirasını korumak. Bunun içinde restorasyon var, restorasyonu ayırt edemem, ancak bizim Safranbolu'yu Safranbolu yapan mahalle kültürü var. Bunu nasıl ayırt edelim. Safranbolu'yu mahalle kültürü, arasta kültürü olmadan düşünemezsiniz. Restorasyon, safran, çavuş üzümü olmadan düşünemezsiniz."