19 Temmuz Yalova'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü Anma Programları Düzenlendi

Çelenk Sunma Töreni Valimiz Muammer EROL, Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunma törenine katıldı.

Çelenk Sunma Töreni Valimiz Muammer EROL, Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunma törenine katıldı. Çelenk sunma töreni: Valimiz Muammer EROL, AK PARTİ Milletvekili Ahmet BÜYÜKGÜMÜŞ, AK PARTİ Milletvekili Meliha AKYOL, Memleket Partisi Milletvekili Özcan ÖZEL, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih OZANGÜÇ, Yalova Belediye Başkan V. Mustafa TUTUK, protokol üyeleri ve vatandaşlarımızın katılımı ile düzenlendi. Törende, Valimiz Muammer EROL, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih OZANGÜÇ ve Yalova Belediye Başkan V. Mustafa TUTUK Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Yalova'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu Dolayısıyla Panel Düzenlendi Valimiz Muammer EROL, İl Özel idaresi, Yalova Üniversitesi ve Halil İNALCIK Osmanlı Tarihi Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen panele katıldı. Yalova İl Özel İdaresi konferans salonunda düzenlenen panele, Valimiz Muammer EROL, AK PARTİ Milletvekili Ahmet BÜYÜKGÜMÜŞ, AK PARTİ Milletvekili Meliha AKYOL, Memleket Partisi Milletvekili Özcan ÖZEL, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih OZANGÜÇ, protokol üyeleri ve vatandaşlarımız katıldı.

Panelde İl Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL, Memleket Partisi Milletvekili Özcan ÖZEL, AK PARTİ Milletvekili Meliha AKYOL ve AK PARTİ Milletvekili Ahmet BÜYÜKGÜMÜŞ günün önemine binaen konuşmalarının gerçekleştirdiler. Prof. Dr. Fethi GÜNGÖR'ün başkanlığında düzenlenen panelde Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mine ERSEVİNÇ, Araştırmacı/Yazar Muhsin SEVENCAN, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hacer KARABAĞ, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan KAYA ve Yalova E. Belediye Başkanı/Yazar Yakup Bilgin KOÇAL konuşmalarını gerçekleştirdiler. Konuşmaların ardından panele katılan konuşmacılara Valimiz Muammer EROL ve protokol tarafından plaket takdimleri yapıldı. İl genelinde 19 Temmuz Yalova'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü etkinlikleri hafta boyunca devam edecektir.

Kaynak: Habermetre