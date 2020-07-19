19 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi
Fraport TAV Antalyaspor21.00 Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe21.00 Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor21.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel DenizlisporTFF 1'İNCİ LİG17.
19.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 19.07.2020 09:51
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21.00 Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor21.00 Ankaragücü - Fraport TAV Antalyaspor21.00 Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe21.00 Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor21.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel DenizlisporTFF 1'İNCİ LİG17.30 Osmanlıspor Futbol Kulübü - Ekol Hastanesi Balıkesirspor17.30 Eskişehirspor - BolusporAVRUPA'DAN FUTBOL18.00 Tottenham - Leicester City (Çağlar Söyüncü*)19.30 Valladolid - Real Betis (Enes Ünal)21.00 Kopenhag - AGF (Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi)22.00 Espanyol - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)22.00 Granada - Athletic Bilbao (İsmail Köybaşı)
22.45 Roma - Inter (Mert Çetin - Cengiz Ünder*)
Kaynak: DHA