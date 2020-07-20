19 Temmuz 2020 Haberleri
19 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
20.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 20.07.2020 00:19
- Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti
- Tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehir, kasasına yaklaşık 420 milyon TL koyacak
- Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı
- Medipol Başakşehir ile şampiyon olan Mehmet Topal, adını lig tarihine yazdırdı
- Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020 şampiyonu Medipol Başakşehir'i tebrik etti
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ayasofya'nın mozaikleri perdeyle kapatılacak
- Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
- Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
- Hasta ihbarına giden ambulansa kamyonet çarptı: 5 kişi yaralandı
- Başakşehir-Kayserispor maçı oynanırken Fatih Terim Stadı'nda elektrikler iki kez kesildi
- 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne serilecek halı ilk kez görüntülendi
- Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriqi direkt kırmızı kart gördü
- Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
- Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
- Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması için VAR odası, Vodafone Park'ın yanına taşındı
- Tottenham, Leicester City'i 3-0 mağlup etti
- Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
- Azez'deki korkunç patlamada yaralanan 15 kişi Kilis'e getirildi
- Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı
- Emre Belözoğlu, kariyerinin son derbisine ilk 11'de başlayacak
- Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi
- Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
- Barcelona, Alaves'i 5-0 yenerek La Liga'da sezonu galibiyetle tamamladı
- Beşiktaş, derbide F.Bahçe'yi 2-0 yendi ve ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi
- İnsanlığın bittiği an! Alkollü şahıs, görme engelli vatandaşı hastanelik etti
- 'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
- Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti
- Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kızı Merve Terim ile ayak tenisi oynadı
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- 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
- TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı
- Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 7 ölü, 85 yaralı
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Belki önümüzdeki hafta vaka sayısı 500'ün altına inebilir
- Serinlemek için gölete giren 14 yaşındaki çocuk, boğularak can verdi
- Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Omar Elabdellaoui: Henüz transfer bitmedi
- Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den 3 gündür haber alınamıyor
- Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi