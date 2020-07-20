19 Temmuz 2020 Haberleri
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19 Temmuz 2020 Haberleri

19 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.

19 Temmuz 2020 Haberleri
20.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 20.07.2020 00:19

Manşet

Haberler

Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi Magazin
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık Güncel
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım Güncel
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle...
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti Dünya
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaşlı Burak Yılmaz fena patladı: Zamanı gelince söyleyeceğim Spor
Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaşlı Burak Yılmaz fena patladı: Zamanı gelince söyleyeceğim
Derbi sonrası Sergen Yalçın, değişimin sinyalini verdi: 8-10 transfer yapmalıyız
Derbi sonrası Sergen Yalçın, değişimin sinyalini verdi: 8-10 transfer yapmalıyız
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Çaykur Rizespor Yönetimi protokolde Başakşehir'in şampiyonluğunu sevindi
Çaykur Rizespor Yönetimi protokolde Başakşehir'in şampiyonluğunu sevindi
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti
Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
Şampiyonluk sonrası Okan Buruk'tan ilk sözler: Hislerin karşılığı yok
Şampiyonluk sonrası Okan Buruk'tan ilk sözler: Hislerin karşılığı yok
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
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