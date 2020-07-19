19 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı
19 Temmuz 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
19.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 19.07.2020 06:47
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:00 Her Yerde Sen
02:15 Her Yerde Sen
03:45 Kadın
04:30 Zuhal Topal’la Sofrada
05:45 Aşk Yeniden
06:15 Aşk Yeniden
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Sen Çal Kapımı
11:15 Bay Yanlış
13:30 Şevkat Yerimdar
16:15 Bay Yanlış
16:15 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
20:00 Yaparsın Aşkım
22:30 Bay Yanlış
Kaynak: InterSinema.com