19 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
19 Temmuz 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Wellness
01:00 Maç Saati
02:45 Maç Saati
02:45 Süper Lig Maç Sonu
04:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
04:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
05:30 Maç Saati
06:30 Maç Saati
08:00 Süper Lig Haftanın Golleri
08:15 Maç Saati
10:00 Süper Lig Maç Sonu
10:15 Maç Saati
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
12:30 Maç Saati
14:15 Kolaysa Anlat
14:15 Maç Saati
16:00 Süper Lig Maç Sonu
16:00 Taraftar
17:05 Maç Başlıyor
17:30 Hatayspor - Bursaspor
18:00 Futbolun Şehirleri
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:30 Maç Sonu
20:00 Süper Lig Maç Önü
21:00 Galatasaray - Göztepe
21:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
21:45 Devre Arası
22:00 Galatasaray - Göztepe
22:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
23:00 Süper Lig Maç Sonu
23:00 Maç Sonu
Kaynak: InterSinema.com