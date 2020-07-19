19 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 19 Temmuz 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Wellness 01:00 Maç Saati 02:45 Maç Saati 02:45 Süper Lig Maç Sonu 04:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 04:45 TFF 1. Lig Kısa Özet 05:30 Maç Saati 06:30 Maç Saati 08:00 Süper Lig Haftanın Golleri 08:15 Maç Saati 10:00 Süper Lig Maç Sonu 10:15 Maç Saati 12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 12:30 Maç Saati 14:15 Kolaysa Anlat 14:15 Maç Saati 16:00 Süper Lig Maç Sonu 16:00 Taraftar 17:05 Maç Başlıyor 17:30 Hatayspor - Bursaspor 18:00 Futbolun Şehirleri 19:00 Süper Lig Maç Önü 19:30 Maç Sonu 20:00 Süper Lig Maç Önü 21:00 Galatasaray - Göztepe 21:00 Beşiktaş - Fenerbahçe 21:45 Devre Arası 22:00 Galatasaray - Göztepe 22:00 Beşiktaş - Fenerbahçe 23:00 Süper Lig Maç Sonu 23:00 Maç Sonu Kaynak: InterSinema.com