19 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı
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19 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı

19 Temmuz 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

19 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı
19.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 19.07.2020 06:45

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:15 Kardeş Payı

00:20 Islah Adası

02:15 Kanatsız Kuşlar

05:15 Hercai

08:00 Centilmen

08:00 Doğaya Karşı: Serengeti

10:00 Sevimli Yunus

10:30 Bang Bang

12:00 Gençliğim Eyvah

14:00 Şansımı Seveyim

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

15:40 Gençliğim Eyvah

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Güzel ve Çirkin

21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

22:45 Mavi Korku

Kaynak: InterSinema.com

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