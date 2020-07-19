19 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı 19 Temmuz 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:15 Kardeş Payı 00:20 Islah Adası 02:15 Kanatsız Kuşlar 05:15 Hercai 08:00 Centilmen 08:00 Doğaya Karşı: Serengeti 10:00 Sevimli Yunus 10:30 Bang Bang 12:00 Gençliğim Eyvah 14:00 Şansımı Seveyim 15:30 Bir Zamanlar Çukurova 15:40 Gençliğim Eyvah 18:40 ATV Haber 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 20:00 Güzel ve Çirkin 21:00 Kim Milyoner Olmak İster? 22:45 Mavi Korku Kaynak: InterSinema.com