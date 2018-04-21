19. Tarım ve Seracılık Festivali

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında ilçe Müftülüğünün katkılarıyla, şehitler ve geçmişler için özel program düzenlendi.

Kumluca Belediyesi ve ilçe Müftülüğü tarafından organize edilen etkinlik öncesi, Karatepe stadyumunun çimlerine hasırlar seren vatandaşlar, cemaatle akşam namazı kıldı. Ardından vatandaşlara Kumluca Belediyesi tarafından hazırlanan kuru fasulye, bulgur pilavı, ayran, tatlı ve ekmekten oluşan akşam yemeği ikram edildi.

Daha sonra Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman burada yaptığı konuşmada, millet olarak yer yüzünün en güzel coğrafyasında yaşadıklarını, bunun değer ve kıymetini bilmek adına bu güzel toprakları vatan olarak bırakan şehitler ve geçmişlere vefa borçları bulunduğunu söyledi.

Ülkenin geleceği, toprakların bütünlüğü için geçmişte olduğu gibi bugünde canlarını seve seve verecek nice gençlerin var olduğunu ifade eden Kahraman, "Bizlerde geçmişlerimize, şehitlerimize her zaman vefa borcumuzu ödemeliyiz. Bugün bu güzel duygularla bir araya geldik. Belediyemizin destekleriyle 19 yıldır yapılan festivalimizin ilk akşam etkinliğini bu güzellikle başlatıyoruz. Ben yüce mevladan tüm niyetlerimizi kabul etmesini niyaz ederek, bu etkinlikte görev alan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Edirne Selimiye Cami İmamı Alpcan Çelik, Kumluca Eski Camisi İmamı Fatih Atay tarafından Kuran-ı Kerim okundu.

Kumluca Müftülüğünde görevli din görevlilerinden oluşan ilahi korosu ilahi ve kasideler, küçük çocuklar da şiir okudu.

Program sonunda Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve diğer protokol üyeleri tarafından program katılımcılarına plaket verildi.