19 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

MERSİN'de çeşitli suçlardan 19 aranma kaydı bulunan D.C.S., kovalamaca sonucu yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yağma, otodan ve evden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen D.C.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çeşitli suçlardan 19 adet aranma kaydı bulunan şüpheli 5 Aralık günü uzun süren kovalamacanın ardından kullandığı araç içerisinde yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

MİNİBÜSTEN HIRSIZLIK ANI KAMERAYA TAKILDI

Öte yandan şüpheli D.C.S.'nin akaryakıt alan minibüsten hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına takıldı. Görüntülere göre, minibüsü kullanan şoförünün bir anlık dalgınlığından faydalanan şüpheli, şoför kapısını açarak hırsızlık yapıyor.