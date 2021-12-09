19 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

19 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de çeşitli suçlardan 19 aranma kaydı bulunan D.C.S., kovalamaca sonucu yakalandı.

MERSİN'de çeşitli suçlardan 19 aranma kaydı bulunan D.C.S., kovalamaca sonucu yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yağma, otodan ve evden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen D.C.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çeşitli suçlardan 19 adet aranma kaydı bulunan şüpheli 5 Aralık günü uzun süren kovalamacanın ardından kullandığı araç içerisinde yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

MİNİBÜSTEN HIRSIZLIK ANI KAMERAYA TAKILDI

Öte yandan şüpheli D.C.S.'nin akaryakıt alan minibüsten hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına takıldı. Görüntülere göre, minibüsü kullanan şoförünün bir anlık dalgınlığından faydalanan şüpheli, şoför kapısını açarak hırsızlık yapıyor.

19 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

19 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

19 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

İki gün önce evden çıkıp bir daha görülmeyen Neslihan, hiç beklenmedik yerde bulundu

İki gün önce evden çıkıp bir daha görülmeyen Neslihan, hiç beklenmedik yerde bulundu

 Doktorla tartışan Selin'in maske ve aşı karşıtı olduğu ortaya çıktı

Doktorla tartışan Selin'in maske ve aşı karşıtı olduğu ortaya çıktı

 14 ilde eş zamanlı lüks araç operasyonu! Milyon dolarlık otomobillere el konuldu

14 ilde eş zamanlı lüks araç operasyonu! Milyon dolarlık otomobillere el konuldu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title