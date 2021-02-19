19 Şubat Temizlik Benim İşim kim birinci oldu? FOX Tv Temizlik Benim İşim Kim Kazandı?

FOX TV'de Yayınlanan Kadir Ezildi'nin eğlenceli sunumuyla gündüz kuşağının sevilen programı Temizlik Benim İşim'de bugün haftanın son temizlik günüydü. 19 Şubat Temizlik Benim İşim Kim Birinci Oldu? FOX TV Temizlik Benim İşim Kim Kazandı? sorusu izleyenler tarafından merak edilmektedir.