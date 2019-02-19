19 Şubat Salı Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Çerçesov'dan Zenit - Fenerbahçe yorumu:

"1-0 çok büyük avantaj sağlayacak sonuç değil"

"Fenerbahçe ilk ve ikinci yarının sonlarına doğru güçsüzleşiyor"

Çerçesov, Lider Başakşehir'in devre arasında renklerine bağladığı Kudryashov'un iyi bir tercih olduğunu söyleyerek, "Kudryashov'un kendisini göstereceğine inanıyorum" dedi.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertli ekip, Zenit maçı hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY

12.00 Sarı kırmızılı ekip, Benfica karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

16.00 Galatasaray, Lizbon'a hareket edecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Beşiktaş ile Dorak Tour arasında iş birliği anlaşması yapılacak.

17.00 Siyah beyazlı takım, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

UTKU ONAN TOPRAĞA VERİLECEK

13.00 Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO'su Ömer Onan'ın babası Utku Onan'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ (Son 16 Turu)

23: 00 Liverpool - Bayern Münih

23: 00 Lyon - Barcelona (Cüneyt Çakır yönetecek)

VOLEYBOL

Kadınlar KupaVoley

14.00 Aydın Büyükşehir Bld. - Karayolları

Efeler Ligi

17.00 Jeopark Kula Bld. - Arkas Spor

18.00 Fenerbahçe - Ziraat Bankası

Kaynak: DHA