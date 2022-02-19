19 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Şubat Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

AVCILAR

NO: 11697943

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİDAN, MAREŞAL, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk/ ÜNİVERSİTE mah KANARYA sk bölgelerinde 19/02/2022 13:00:00 - 19/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 11476499

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1471., 1473., 1485. sk bölgelerinde 19/02/2022 09:00:00 - 19/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Haberler.com - Gündem