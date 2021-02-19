19 Şubat Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

19 Şubat Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 19 Şubat'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Şubat Cuma Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Şubat Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

AVCILAR

NO: 3016104

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah RÜZGARLI, YANIK sk/ DENİZKÖŞKLER mah ADA ÇIKMAZI, AHMET KAYA, AKGEYİK, AKIN, AKKOYUN, AKKUZU, ALTUNER, ARA, ARKA, ASMA, ATAMAN, AVİZE, BALIKÇI, BASMACI, BAYIR, BAYRAKÇI, BİLEN, CİVCİV, DENİZ, DENİZKÖŞKLER, DERYA, DERYA BLOKLARI, DR SADIK AHMET, DİLAVER, DİLEK, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ER ÇIKMAZI, ERSOY, ERİŞİR, EĞİK, FERAH ÇIKMAZI, FESLEĞEN, FİKRET, FİLİZ, FİSKE, GEMİ, GEMİCİ ÇIKMAZI, GÖNÜL, GÜLDEN, GÜRAY, HAL ÇIKMAZI, HALUK, HÜRRİYET, ITIR, KARACA, KARAMAN, KARTAL, KAZAK, KEMAL SUNAL, KOPAN, KORU ÇIKMAZI, KULAÇ, KUZU, KÖŞK, LEVENT, LEYLAK, MEHTAP, MIZRAK, MUHTAR KAZIM AKGÜL, MUZAFFER, MÜMTAZ, MİNE, MİSKET, NANE, ORHAN VELİ, PANTER, PİLİÇ, RANA, REYHAN, REİS, RIHTIM, RÜZGARLI, SAKSI, SALKIM, SARI LALE, SEHER ÇIKMAZI, SERÇE, SEVGİ, SIRMA, SU, TAVLA, TURNA, TİLKİ, VAİZ, YAKAMOZ, YARASA, YASİN, YAY, YEŞİL ÖRDEK, YOSUN, ZAFER, ZEYBEK, ZÜMRÜT, ÇAVUŞOĞLU, ÇUKUR, İLKEM, İSKELE, İSTEK, ŞANLI, ŞEBNEM, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ, ŞEHİT SERHAT ŞANLI sk/ MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, BERAT, DENİZKÖŞKLER, MARMARA, REŞİTPAŞA, TALİMHANE, YAPRAK, ŞAMLI sk bölgelerinde 19/02/2021 00:30:00 - 19/02/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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