19 Şubat Cuma hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, hava fırtınalı mı olacak? Yağmurlu mu olacak? Hava sisli, güneşli mi olacak? İşte 19 Şubat 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 19 Şubat Cuma hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

19 ŞUBAT CUMA GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale ve Balıkesir dışında), İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında), Eskişehir, Çankırı, Karaman, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, İstanbul kıyılarında yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ege ve İç Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara, Ege, Akdeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 6°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmur iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmur iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 13°C Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 12°C Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 4°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 0°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, -1°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 2°C Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

RİZE °C, 7°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZİNCAN °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -3°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

VAN °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 8°C Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

19 ŞUBAT CUMA İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin altında seyredecek.

RÜZGAR: Güney ve Güneybatı, gece saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

19 ŞUBAT CUMA ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz bölgesi ile Çankırı'nın aralıklı kar yağışlı, Ankara'nın Kızılcahamam, Çamlıdere çevrelerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Bartın, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde, sabah saatlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın batı ve güney, zamanla kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

19 ŞUBAT CUMA İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in merkez ve kuzeydoğu ilçeleri ilk saatler yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimler puslu olacak.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece artacak.

RÜZGAR: Kuzey ve doğu yönlerden hafif kuvvette esecek.

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