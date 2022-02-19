19 Şubat 2022 Trt1 Yayın Akışı
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19 Şubat 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:35 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
03:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
05:15 Seksenler
06:30 Gülşah Küçük Anne
08:25 Can Dostlar
10:55 Tozkoparan İskender
12:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
15:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
18:10 Şehrime Hoş Geldiniz
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı