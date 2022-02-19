19 Şubat 2022 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:35 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

03:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

05:15 Seksenler

06:30 Gülşah Küçük Anne

08:25 Can Dostlar

10:55 Tozkoparan İskender

12:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

15:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

18:10 Şehrime Hoş Geldiniz

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

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