19 Şubat 2022 Kanal d Yayın Akışı - Haberler
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19 Şubat 2022 Kanal d Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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19 Şubat 2022 Kanal d Yayın Akışı

19 Şubat 2022 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Camdaki Kız

02:45 Gelinim Mutfakta

04:10 Asi

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Camdaki Kız

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

InterSinema.com - TV

Cumartesi, Kanal D, TV, Haberler

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