19 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı

19.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 19.02.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Almanya'dan Futbol

03:30 Süper Lig Özetler

04:00 TFF 1. Lig Özetler

04:30 İngiltere Premier Lig Özetler

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Panorama

09:25 Almanya Bundesliga Özetler

09:45 İngiltere Premier Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 TFF 1. Lig Panorama

11:00 Spor Manşet

12:00 Süper Lig Goller

12:10 Almanya Bundesliga Panorama

12:15 Pota Altı

13:00 Spor Bülteni

13:00 TBMM-TV

13:25 TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP FUTBOL KARŞILAŞMASI

14:15 Süper Lig Goller

14:30 TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP FUTBOL KARŞILAŞMASI

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 Spor Akşamı

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Ana Haber

21:00 Futbol Aklı

23:00 Premier Futbol

Kaynak: InterSinema.com