19 Şubat 2020 Star Yayın Akışı

19.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 19.02.2020 06:45

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Babil

01:00 Dizi

01:35 Güvercin

02:50 Sevdim Seni Bir Kere

03:00 Sevdim Seni Bir Kere

03:50 Hayalimdeki Gelinlik

04:00 Hayalimdeki Gelinlik

05:50 Güzel Köylü

06:00 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Hayalimdeki Gelinlik

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:30 Star Haber

20:00 John Wick 2

20:00 Jet Sosyete

22:30 John Wick 2

23:15 Jet Sosyete

Kaynak: InterSinema.com