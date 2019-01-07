19 Ocak'ta Samsun İlçe Başkan Adaylarını Açıklayacak

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak'ta Samsun'a gelecek. 19 Ocak Cumartesi günü Samsun'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, yaptığı açıklamada AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'da en iyi şekilde ağırlanacağını belirterek, "Samsun, her zaman liderimize sahip çıkmıştır. Hemşehrilerimizin genel başkanımıza karşı sevgileri daima en üst noktada olmuştur. Geçtiğimiz Cuma günü liderimizin yakın zamanda Samsun'a gelebileceğini ve ilçe belediye başkan adaylarımızı bizzat kendisinin açıklayabileceğini ifade etmiştim. O günden sonra Samsun'da müthiş bir sevinç ve heyecan oluştu. 19 Ocak'ta Samsun tarihi günlerinden birini yaşayacak. İl Başkanlığı olarak bizler gerekli hazırlıklara başladık. Kendisini Samsun'a yakışır şekilde ağırlayacağız" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA