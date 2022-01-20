Survivor kim elendi SON DAKİKA! Survivor'da kim gitti? 19 Ocak Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor'da adaya kim veda etti?
Son Dakika! Survivor kim elendi sorusu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Heyecanla beklenen Survivor All Star başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da dördüncü gün sona erdi. Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor'da kim gitti? Survivor eleme adayları kimler? merak edildi. Survivor kim elendi, kim gitti? Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? Survivor'da adaya kim veda etti? İşte detaylar...
TV8'de Survivor All Star 2022 sezonu başladı. Heyecanlı dolu anlar yaşanan yeni bölümde sürgün adasına giden 4. isim belirlendi. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor'da kim gitti? Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? Survivor'da adaya kim veda etti? İşte sonuçlar ve detaylar…
Survivor 'da bu akşam 4. dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarışıyor. Eşitlik olması durumunda en iyiler turuna geçilecek. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlarda dokunulmazlık oyununu 8 - 5 ünlüler kazandı. Erkekler ise ünlüler gönüllüleri 8-4 mağlup etti ve genel skorda durum 2-0 ünlülerin lehine sonuçlandı. Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı.
Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandığı için sürgün adasına gidecek 4. isim gönüller arasında yapılacak oylama ile belli oldu.
Dünkü dokunulmazlık oyununu da gönüllüler kaybetmişti ve sürgün adasına giden 3. isim Gizem olmuştu.
Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler arasında oylama başladı:
Oylamaya göre;
- Berna: 2
- Berkan: 1
- Ardahan: 1
- Hikmet: 3
- Yasin: 1
- Yağmur: 1
- Anıl: 1
- Gökhan: 1
Sürgün adasına giden isim Hikmet oldu.
Survivor'dan elenen isim, 19 Ocak Çarşamba akşamı 4 eleme adayı arasında yapılan SMS sonuçlarına göre belli olacak.
SMS OYLAMASI SONUCU ELENEN İSİM GİZEM OLDU
Gizem Kerimoğlu, Survivor All Star 2022 yarışmacısıdır ve gönüllüler takımında yer almaktadır.
Doğum günü: 30 Ekim 1988
Doğum yeri: İstanbul Fatih
Gizem Kerimoğlu, Bulgar göçmeni bir ailenin ilk çocuğudur. Bir erkek kardeşi vardır. İstanbul Semiha Şakir Lisesi'nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi'nde okumaya başladı. Aynı zamanda eski bir futbolcudur. Bununla birlikte oyunculukta yapmaktadır. 28 yaşındaki yarışmacı, oyunculuk eğitimini 2015 yılında Deniz Erdem tarafından almıştır. 2015 senesinden bu yana Akademi 35,5 Sanat Evi'nde Kamera Önü Oyunculuğu Eğitimi almaktadır. Survivor 2016'da gönüllüler takımında mücadele eden Gizem aynı sezon programda yer alan Semih ile arkadaşlığını yarışmanın sonuna kadar sürdürmüş ve ikili başarılı sonuçlar elde etmişti. Son olarak, 2022 Survivor All Star gönüllüler takımına dahil olmuştur.
Gizem Kerimoğlu'nun instagram hesap adı gizem.kerimoglu 'dur. İnstagram'da 216 bin takipçisi bulunmaktadır.
Survivor'da eleme ilk eleme adayı Birsen olmuştu, ikinci eleme adayı Sercan, üçüncü eleme adayı Gizem ve son eleme adayı ise Hikmet olmuştu. Eleme adaylarının ikisi gönüllüler, ikisi ünlüler takımında yer almakta. Elenecek isim 19 Ocak Çarşamba akşamı 4 eleme adayı arasında yapılan SMS sonuçlarına göre belli olacak.
İşte eleme adayları:
Birsen
Sercan
Gizem
Hikmet
Survivor All Star 2022'de bu akşam sezonun ilk ödül oyunu oynandı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan ödül oyununda her iki taraf kazanmak için mücadele ediyor. Ödül oyununda dokunulmazlık oyunundaki gibi kadınlar kadınlarla erkekler erkekler yarıştı. Kadınlar mücadelesini 8-2 ünlüler kazandı ve genel skorda ünlüler 1-0 öne geçti. Erkekler mücadelesini gönüllüler 8-4 kazandı ve genel skorda durum 1-1 oldu. Ödül oyununda kazanan en iyiler mücadelesinde belli olacak. En iyiler turunda gönüllüler 3-0 kazanarak genel skorda durumu 2-1'e getirdi ve Survivor'da sezonun ilk ödülünün sahibi oldular.
Erkekler mücadelesi:
Ünlüler 8 - 2 Gönüllüler
Kadınlar mücadelesi:
Ünlüler 4 - 8 Gönüllüler
En iyiler mücadelesi:
Ünlüler 0 - 3 Gönüllülerd
GENEL SKOR: Ünlüler 1 - 2 Gönüllüler
Sezonun ilk dokunulmazlık oyununda ödül sponsor bir bisküvi markasının ürünleri ve olta takımıdır.
Ünlüler
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Gönüllüler
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Gizem Kerimoğlu
Yağmur Banda