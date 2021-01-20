19 Ocak Survivor'da bu hafta kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor kim gitti, kim elendi?

TV8'in uzun yıllardır sevilen ve izlenen yarışması Survivor, bu sene de hız kesmeden devam ediyor. 9 Ocak 2021 Cumartesi günü başlayan Survivor da bugün ikinci eleme gerçekleşiyor. Survivor ilk elenen isim Gönüllüler takımından Sena oldu. Peki, 19 Ocak Survivor'da bu hafta kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu?

Survivor 2021'de ilk hafta elenen isimGönüllüler takımından Sena oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'de 19 Ocak'ta ikinci eleme gerçekleşti. Bu hafta hem ünlülerden hem de gönüllerden ikişer isim aday oldu. Gönüllüler takımından Sancakay ve Dora aday olurken, ünlüler takımından da İlayda ve Öykü eleme adayı oldu. Peki, 19 Ocak Survivor'da bu hafta kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu?

19 OCAK SURVİVOR KİM ELENDİ?

19 Ocak 2021 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler arasında SMS sıralaması en düşük olan yarışmacı elendi. Buna Göre Dora, Sancakay, Öykü ve İlayda dörtlüsü arasında elenen kişi belirlendi. Survivor 2021 elenen isim Gönüllüler takımından Sancakay oldu.