19 Ocak Salı Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler?
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19 Ocak Salı Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

19.01.2021 08:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 08:55
19 Ocak Salı Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

19 Ocak tarihli 2020 Resmi Gazete de neler var? 19 Ocak Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 19 Ocak günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 19 Ocak 2020 Resmi Gazete...

BUGÜNÜN RESMİ GAZETE KARARLARI: 19 OCAK 2020 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3429)

YÖNETMELİKLER

–– Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/12/2020 Tarihli ve 2017/17652 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/12/2020 Tarihli ve 2018/1562 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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