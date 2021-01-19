19 Ocak Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
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19 Ocak Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

19.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:47
19 Ocak Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 19 Ocak Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 19 Ocak Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

19 OCAK SALI KANALLARIN YAYIN AKIŞI!

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00Sihirli Annem

09:00Neler Oluyor Hayatta

13:00Gelinim Mutfakta

15:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00Geniş Aile

07:00Mesut Yar İle Bugün

13:15Gerçeğin Peşinde

16:30Söz

18:30Star Haber

20:00Amerıcan

21:45 Müttefik

FOX TV YAYIN AKIŞI

06:00 İnadına Aşk

08:00İsmail Küçükkaya İle..

13:00Dünya Avucunuzda

13:45Temizlik Benim İşim

16:00Zuhal Topal'la Sofrada

19:00Selçuk Tepeli İle...

20:00Baraj

23:45Yasak Elma

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30Yeni Gelin

09:45Dr. Ender Saraç İle SağlıklıLife

11:30Turgay Başyayla İle

15:15Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45Show Ana Haber

20:00Güldür Güldür Show

ATV YAYIN AKIŞI

05:00Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

08:00Kahvaltı Haberleri

13:00Atv Gün Ortası

14:00Beni Bırakma

16:20Esra Erol'da

19:00Atv Ana Haber Bülteni

20:00Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:158'de Sağlık

08:30Oynat Bakalım

13:00Doya Doya Moda

17:15Survıvor Ünlüler - Gönüllüler

20:00Survıvor Ünlüler - Gönüllüler

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