19 Ocak Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 19 Ocak Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 19 Ocak Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
19 OCAK SALI KANALLARIN YAYIN AKIŞI!
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00Sihirli Annem
09:00Neler Oluyor Hayatta
13:00Gelinim Mutfakta
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00Geniş Aile
07:00Mesut Yar İle Bugün
13:15Gerçeğin Peşinde
16:30Söz
18:30Star Haber
20:00Amerıcan
21:45 Müttefik
FOX TV YAYIN AKIŞI
06:00 İnadına Aşk
08:00İsmail Küçükkaya İle..
13:00Dünya Avucunuzda
13:45Temizlik Benim İşim
16:00Zuhal Topal'la Sofrada
19:00Selçuk Tepeli İle...
20:00Baraj
23:45Yasak Elma
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30Yeni Gelin
09:45Dr. Ender Saraç İle SağlıklıLife
11:30Turgay Başyayla İle
15:15Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45Show Ana Haber
20:00Güldür Güldür Show
ATV YAYIN AKIŞI
05:00Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
08:00Kahvaltı Haberleri
13:00Atv Gün Ortası
14:00Beni Bırakma
16:20Esra Erol'da
19:00Atv Ana Haber Bülteni
20:00Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
TV8 YAYIN AKIŞI
07:158'de Sağlık
08:30Oynat Bakalım
13:00Doya Doya Moda
17:15Survıvor Ünlüler - Gönüllüler
20:00Survıvor Ünlüler - Gönüllüler