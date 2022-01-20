19 Ocak Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

19 Ocak Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 19 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

İSTANBUL (Haberler.com) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Ocak Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

AVCILAR

NO: 9930166

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ARASTA, ARI BURNU, ARİFE, ASLAN, BARIŞ, BAŞAK , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CEYLAN , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , ELMAS, ENGİN, EZGİ , FEZA, GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜRPINAR, GÜVEN , HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, IŞIK, KARATEPE, KAĞAN, KUMSAL, KÖKSAL , LODOS, MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, PELİT, PIRLANTA , SAHİL, SARAY , SERGEN , SUBAŞI, TEMMUZ, TUNCEL, YAKAMOZ , YOSUN , ÇELİK , ÇETİN, ÇINAR, ŞENGÜL sk/ YENİKÖY mah BEYAZ YASEMİN, EBRU, EGE, GÜLHAN, HAKİMİYET, KARADENİZ, OKYANUS, RAUF DENKTAŞ, SAHİL, ÇAKABEY, İSHAK PAŞA sk bölgelerinde 20/01/2022 09:00:00 - 20/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 9747972 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2271., 2295., 2341., 2343., 2346., 2347., 2348., 2350., 2360., 2361., 2363., 2364., 2365., 2366., 2367., 2368., 2369., 2370., 2371., 2372., 2373., 2375., BOSNA, KARANFİL sk bölgelerinde 20/01/2022 00:00:00 - 20/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 9747971 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2377., 2380., 2381., 2382., 2383., 2384., 2389., 2391., KARANFİL, ORHAN GAZİ, İNÖNÜ, ŞEHİT MEHMET EROL sk/ MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 20/01/2022 00:00:00 - 20/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 9827976 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1759., 1760., 1762., 1763., 1764. sk bölgelerinde 20/01/2022 09:00:00 - 20/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

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