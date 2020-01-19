19 Ocak Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
19 Ocak Pazar İstanbul günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 19 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
19 OCAK'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1393.,1394.,1395.,1396.,1397.,1398.,1425.,ADEM YAVUZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301405)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ERENLER,TALEBE sk/ ÇİLİNGİR mah ALAZ,BEŞER,DEĞER,DURUÇAY,YENİÇAĞ sk 02:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308503)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AHLAKLI,AKÖZ,AKİK,AYTÜL,BANUGÜL,BAYEZİT,BAYKAL,BAYRAM,CÜNEYT,DURSUNKÖY-BAKLALI,ERTUNÇ,GENÇ,GÜLHANE,HARİTA,KÜÇÜK DOĞAN,LÜLE,NİŞANTAŞI,SONAY,SONYAZ,SOYSAL,TAYAKADIN-YASSIÖREN,TEPE,TERKOS-KARABURUN,YAVUZALP,ÇAKMAKLI,ÇINARDERE,ÜNAL,İNEGÖL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308594)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DOKUMACILAR SİTESİ,KARACABEY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2310534)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM,GÜNEŞ,OBA,SEMA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311076)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah DEMİRKAPI,MALTEPE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311081)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 60. YIL,ELMAS,ENDER,ESENLER,YAŞAR DOĞU sk/ VATAN mah ELMAS,SİNANPAŞA sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311137)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah FERAH sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311131)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADA,BÜYÜK COŞKUN,ERİK,FERUZAY,KALAMAN,VİŞNE,YAVUZ,ÖZTUNÇ,ÜSTÜN,İLHAN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311134)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah İBRAHİMAĞA sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311874)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah REŞAT NURİ GÜNTEKİN sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2312891)