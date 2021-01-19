19 Ocak hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Hava karlı mı, yağmurlu mu, güneşli mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Ülkemizi saran kar ve yağmur ne zamana kadar sürecek? Peki Ankara'da ve İstanbul'da beklenen karın ardından bugün hava nasıl? Hava karlı mı, yağmurlu mu, güneşli mi? İşte 19 Ocak Salı günlük hava durumu tahminleri!
İstanbul ve Ankara genelinde beklenen kar yağışlarının ardından, vatandaşlar ülkedeki hava durumunu merak ediyor. Günlük işlerini hava durumuna göre düzenleyen vatandaşı, 19 Ocak Salı bugün hava durumu nasıl olacak? En doğru hava durumu verilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 19 Ocak hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Hava karlı mı, yağmurlu mu, güneşli mi?
19 OCAK SALI 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya'nın kuzey kesimleri, Samsun, Rize, Artvin çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Şanlıurfa, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR? BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA BÖLGESİ
EDİRNE °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 3°C: Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 3°C: Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı
EGE BÖLGESİ
A.KARAHİSAR °C, -2°C: Az bulutlu
DENİZLİ °C, 3°C: Az bulutlu
İZMİR °C, 7°C: Az bulutlu
KÜTAHYA °C, -3°C: Az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
ADANA °C, 13°C: Çok bulutlu
ANTALYA °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 10°C: Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 2°C: Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ANKARA °C, -2°C: Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, -3°C: Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, -1°C: Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, -7°C: Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU °C, -4°C: Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, -1°C: Çok bulutlu, kıyı kesimleri kar yağışlı
KASTAMONU °C, -4°C: Çok bulutlu ve kıyı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olarak yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 0°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
AMASYA °C, 0°C: Çok bulutlu
RİZE °C, 6°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 5°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 6°C: Çok bulutlu, doğusunun kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ERZURUM °C, -6°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
HAKK Rİ °C, -1°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KARS °C, -4°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 1°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
DİYARBAKIR °C, 2°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 3°C:Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
SİİRT °C, 4°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 4°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
19 OCAK SALI 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU! NE ZAMAN GÜNEŞ AÇACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı ve Kuzeybatı, gece Güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
19 OCAK SALI 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU! NE ZAMAN GÜNEŞ AÇACAK?
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu; Bartın ve Zonguldak çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Düzce çevrelerinde aralıklı kar yağışı beklenmektedir. Bölge genelinde, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
19 OCAK SALI 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU! NE ZAMAN GÜNEŞ AÇACAK?
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi, gece ve sabah saatlerde kıyı ve güney kesimlerde hafif, kuzey ve iç kesimlerde orta kuvvette, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma ve zirai don olayı beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Gündüz beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artması ve mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyretmeye devam etmesi beklenmektedir.
RÜZGAR: Kuzey yönlerden hafif kıyı kesimlerde orta kuvvette esmesi beklenmektedir.