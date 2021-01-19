19 Ocak hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Hava karlı mı, yağmurlu mu, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Ülkemizi saran kar ve yağmur ne zamana kadar sürecek? Peki Ankara'da ve İstanbul'da beklenen karın ardından bugün hava nasıl? Hava karlı mı, yağmurlu mu, güneşli mi? İşte 19 Ocak Salı günlük hava durumu tahminleri!

İstanbul ve Ankara genelinde beklenen kar yağışlarının ardından, vatandaşlar ülkedeki hava durumunu merak ediyor. Günlük işlerini hava durumuna göre düzenleyen vatandaşı, 19 Ocak Salı bugün hava durumu nasıl olacak? En doğru hava durumu verilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 19 Ocak hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Hava karlı mı, yağmurlu mu, güneşli mi?

19 OCAK SALI 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya'nın kuzey kesimleri, Samsun, Rize, Artvin çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Şanlıurfa, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR? BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C: Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 3°C: Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, -2°C: Az bulutlu

DENİZLİ °C, 3°C: Az bulutlu

İZMİR °C, 7°C: Az bulutlu

KÜTAHYA °C, -3°C: Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 13°C: Çok bulutlu

ANTALYA °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 10°C: Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 2°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, -2°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, -3°C: Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, -1°C: Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, -7°C: Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, -4°C: Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, -1°C: Çok bulutlu, kıyı kesimleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, -4°C: Çok bulutlu ve kıyı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olarak yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 0°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

AMASYA °C, 0°C: Çok bulutlu

RİZE °C, 6°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C: Çok bulutlu, doğusunun kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, -6°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

HAKK Rİ °C, -1°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS °C, -4°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 1°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 2°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 3°C:Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİİRT °C, 4°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 4°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

19 OCAK SALI 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU! NE ZAMAN GÜNEŞ AÇACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve Kuzeybatı, gece Güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

19 OCAK SALI 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU! NE ZAMAN GÜNEŞ AÇACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu; Bartın ve Zonguldak çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Düzce çevrelerinde aralıklı kar yağışı beklenmektedir. Bölge genelinde, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

19 OCAK SALI 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU! NE ZAMAN GÜNEŞ AÇACAK?

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi, gece ve sabah saatlerde kıyı ve güney kesimlerde hafif, kuzey ve iç kesimlerde orta kuvvette, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma ve zirai don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Gündüz beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artması ve mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyretmeye devam etmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden hafif kıyı kesimlerde orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

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