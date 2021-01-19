19 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 19 Ocak puan durumu!
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19 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 19 Ocak puan durumu!

19.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:31
19 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 19 Ocak puan durumu!

Kanal D'de Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 19 Ocak puan durumu belli oldu. Cuma günü Memduha'nın elenmesinin ardından programa yeni yarışmacı katıldı. Sibel ve kayınvalidesinin dahil olmasıyla 4 gelin yemek yapıyor ve kayınvalideler puanları belirliyor. Peki, 19 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 19 Ocak puan durumu!

19 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ve Gelinim Mutfakta kim birinci oldu soruları cevap buldu! Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfak'ta Seda Sayan'ın sunumuyla sürprizlere ve lezzetli yemeklere devam ediyor. Gelinim Mutfakta 19 Ocak puan durumu kayınvalideler tarafından belirlendi. Her gün bir kişi çeyrek altını almaya hak kazanırken bugün çeyrek altını kim aldı merak ediliyor. Peki, 19 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 19 Ocak puan durumu!

19 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasına geçen hafta elenen Memduha'nın ardından bu hafta yeni bir yarışmacı dahil oldu. Sibel, ilk haftanın ilk iki gününe düşük puanlarla başladı. Gelinim Mutfakta puan durumu şu şekilde oldu:

Zeynep: 20

Aysun: 26

Gizem: 14

Sibel: 13

Buna göre, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi olan ve çeyrek altın alan isim Zeynep oldu.

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