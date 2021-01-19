19 Ocak Doya Doya Moda kim kazandı? 19 Ocak Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?
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19 Ocak Doya Doya Moda kim kazandı? 19 Ocak Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

19.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:34
19 Ocak Doya Doya Moda kim kazandı? 19 Ocak Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

TV8'in en çok izlenen moda programı, Doya Doya Moda bu haftanın ilk programı ile başladı! Programda konsept değişikliğine gidildi ve kızlar, erkekler beraber yarışıyor. Ünlü manken Ivana Sert'in konuk jüri olduğu 19 Ocak Doya Doya Moda kim kazandı? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? işte detaylar!

Birbirinden tarz 7 kadın ve 7 erkeğin yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da yeni hafta başladı. İkili takım olarak yarışan kadınlar ve erkekler diğer 6 takımı geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele edecek! Bugün Doya Doya Moda konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 19 Ocak Doya Doya Moda kim kazandı? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA KİM KAZANDI?

Bahar Candan, Birben Coşkun, Rabia Ağca, Ayşegül Toptaş, Ceren Keskin ve Özde Karacan'ın erkek yarışmacılarla yarıştığı Doya Doya Moda 19 Ocak 2021 günün birincisi belirlendi. Doya Doya Moda kızlarda günün birincisi Özde ve Rabia, erkeklerde günün birincisi ise Ahmet oldu!

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Ayse: 6

Ayşegül: 13

Özde: 20

Rabia: 20

Ceren: 9

Birben: 6

Bahar: 12

Ufuk: 10

Emre: 18

Mehmet: 6

Erhan: 16

Ahmet: 20

Alper:18

Batıcan: 9

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