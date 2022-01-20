19 Ocak 2022 Haberleri
19 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
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- Yıllar önce eşi öldürülen kadın ensesinden vurulmuş halde bulundu! Polis tek ihtimalde yoğunlaştı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşların zam serzenişine yanıt: Çözüm için gerekli hazırlıkları yapıyoruz
- Yırtıcı yaratık görenleri ürküttü! Kimse türünün ne olduğunu bilmiyor
- Acun Ilıcalı'yı kahraman gibi karşıladılar! Sevinçten yerinde duramadı
- İrfan Can Kahveci'den maç sonu zehir zemberek sözler: Her şey yalan
- CHP Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı! Meblağ çok büyük
- Günde 40 sigara içen şempanze Açelya'nın kahreden hikayesi
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- Lider evinde kabusu yaşadı! Trabzonspor'a Okan Kocuk 'Dur' dedi
- Fırat Tanış'ın tepki gösterdiği İmamoğlu'na Şahan Gökbakar'dan destek: Ne yeri ne zamanı
- İstanbul'daki kuvvetli kar yağışı için bir uyarı da Meteoroloji'den: Cuma'dan itibaren 5 güne dikkat
- Kısıtlamalardan kaçmak için bilerek koronavirüse yakalanan Çek şarkıcı Hana Horka öldü
- Trabzon'da olay! Arkadaşının yüzüne bakmadan soyunma odasına koştu
- Kar etkisini artırdı, Sinop Valiliği'nden uyarı geldi: Sokağa çıkmayın
- Savaş yine başladı! Alex'in, 'Çalıştığım en kötü hocaydı' yorumuna Aykut Kocaman'dan olay yanıt
- 67 yıldır banyo yapmayan adamı muayene eden doktorlar, çıkan sonuçla hayrete düştü: Bağışıklık sistemi çok güçlü
- Evine girdiği kadını 'Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım' deyip bıçakladı
- Yurdun çatısından düşen kar kütlesi, az kalsın 2 öğrenciyi öldürüyordu
- Herkes ona hayrandı! Tecavüzle suçlanan dünya yıldızı Robinho'nun hapis cezası kesinleşti
- Son Dakika: Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edildi
- Son Dakika: Türkiye, Afganistan'a 'iyilik treni' gönderiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara çağrı yaptı
- İran, teknik arızayı gerekçe göstererek 10 günlüğüne Türkiye'ye doğal gaz akışını kesti
- Sosyal medya hesabının şifresini vermeyen hamile eşini öldürdü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV düzenlemesiyle ilgili ilk ipucu: Adaleti sağlayacak çalışma hazırlanıyor
- Son Dakika: Türkiye'de 19 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 72 bin 615 yeni vaka tespit edildi
- Göztepe Süper Lig'de seriye bağladı! Yiğido'yu da geçtiler
- Motorinden sonra bir zam da benzine! Gece yarısından itibaren geçerli olacak
- Anayasa Mahkemesi üyeliğine Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar seçildi
- Spor dünyası bu itirafı konuşuyor! Ünlü kadın dövüşçü Paige VanZant, cinsel ilişki videosunun olduğunu açıkladı
- AK Partili Kabaktepe'den İmamoğlu'na 'Engelleniyoruz' yanıtı: İstanbul, sizin yarışınıza heba olamaz
- Sağlık ocağında annesine istediği ilacı yazmayan doktora saldırdı
- Yoldan çıkıp takla atan taksinin sürücüsü donma tehlikesi atlattı
- Yolda yürüyen iş insanı, köpek dehşeti yaşadı! Onu asıl yıkan, çevredekilerin vurdumduymazlığı oldu
- Eşini önce vurup sonra bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası
- İYİ Parti'de sular durulmuyor! Kastamonu'da 16 yönetici aynı anda görevinden istifasını verdi
- Billur Kalkavan'dan akıllara kazınacak bir itiraf daha: Cinsellik, yemek yapmaktan daha önemli
- Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti
- Husumetlisi, hastanede sağlık çalışanına kurşun yağdırdı! Saldırganlar her yerde aranıyor
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