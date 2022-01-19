19 Ocak 2022 Eurosport Yayın Akışı
19 Ocak 2022 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Olimpiyat Hikayeleri
00:10 On Edge
00:25 Haberler
00:30 The Minute
00:35 Tenis: Avustralya Açık
01:55 Tenis: Avustralya Açık
02:55 Tenis: Avustralya Açık
05:00 Tenis: Avustralya Açık
07:00 Tenis: Avustralya Açık
09:00 Tenis: Avustralya Açık
11:00 Tenis: Avustralya Açık
13:00 Tenis: Avustralya Açık
16:15 Kayakla Atlama Dünya Kupası
17:00 Snooker: Londra Masters
18:30 Eurosport Winter Pass
19:00 Olimpiyat Hikayeleri
19:10 On Edge
19:25 Tenis: Avustralya Açık
21:00 Tenis: Avustralya Açık
22:25 Haberler
22:30 The Minute
22:35 Snooker: Londra Masters