19 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler
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19 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

19 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

19 Ocak 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (InterSinema.com) - Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 V. Karagümrük - Beşiktaş

03:15 1. Lig Haftanın Golleri

03:30 İH Konyaspor - A. Demirspor

05:15 Galatasaray - Kasımpaşa

05:45 Haftanın Golleri

06:00 Süper Lig Yolu

07:00 Yeni Gün

09:00 V. Karagümrük - Beşiktaş

10:45 1. Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:30 Elazığspor - Galatasaray

14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

14:30 Galatasaray - Kasımpaşa

15:00 Göztepe - DG Sivasspor

15:30 Ç. Rizespor - FTA Antalyaspor

16:00 Y. Kayserispor - M. Başakşehir

16:30 Maç Başlıyor

17:00 Y. Kayserispor - M. Başakşehir

19:00 beIN Süper Lig

20:00 Trabzonspor - G. Giresunspor

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

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Münir Karaloğlu, Karagümrük, Beşiktaş, beIN, TV, Haber

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