19 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
19 Ocak 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (InterSinema.com) - Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Z Raporu
01:30 V. Karagümrük - Beşiktaş
03:15 1. Lig Haftanın Golleri
03:30 İH Konyaspor - A. Demirspor
05:15 Galatasaray - Kasımpaşa
05:45 Haftanın Golleri
06:00 Süper Lig Yolu
07:00 Yeni Gün
09:00 V. Karagümrük - Beşiktaş
10:45 1. Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:30 Elazığspor - Galatasaray
14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
14:30 Galatasaray - Kasımpaşa
15:00 Göztepe - DG Sivasspor
15:30 Ç. Rizespor - FTA Antalyaspor
16:00 Y. Kayserispor - M. Başakşehir
16:30 Maç Başlıyor
17:00 Y. Kayserispor - M. Başakşehir
19:00 beIN Süper Lig
20:00 Trabzonspor - G. Giresunspor
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio