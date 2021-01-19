19 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
19 Ocak 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
00:05 Taktik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
05:05 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 Bundesliga
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:35 İtalya Kupası Magazin
13:00 Spor Bülteni
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 Tbmm - Tv
16:00 Hedef Süper Lig
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:30 Aktüel Futbol
18:00 Spor Merkezi
19:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
23:10 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Roma - Spezi
23:10 Roma - Spezia
Kaynak: InterSinema.com