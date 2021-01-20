19 Ocak 2021 Haberleri
20.01.2021 01:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 01:19
19 Ocak 2021 Manşet Haberleri.
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- Hollandalı golcü Klaas-Jan Huntelaar, eski takımı Schalke 04'e geri döndü
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- Akkuyu Nükleer Santrali inşaatındaki planlı patlamada evler ve seralar zarar gördü
- Eski milli futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: Spor Bakanı olmak istiyorum
- CIA Direktörü Gina Haspel istifa etti
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- Survivor'da korku dolu anlar! Talihsiz bir kaza geçiren Duygu, hastaneye kaldırıldı
- Öldü diye morga kaldırılan işçi tekrar canlandı ama kurtarılamadı
- Fenerbahçe, Galatasaray'ın ilgilendiği Onyekuru'yu transfer etmek istiyor
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- Çukur'da Seren Erdenet karakterini canlandıran İrem Sak diziye veda etti
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- Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
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- Kefaret dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, acı dolu anısını anlatırken gözyaşlarına boğuldu
- Son Dakika: Türkiye'de 19 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 6 bin 818 yeni vaka tespit edildi
- İspanya Süper Kupa finalinde kırmızı kart gören Lionel Messi, 2 maç ceza aldı
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- Son Dakika: Mersin'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
- ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız
- G.Saraylı yönetici Yusuf Günay'dan Mert Hakan tepkisi: Bu karar vicdana sığmaz
- Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, hastaneden taburcu oldu
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- Kardeşini 25 kez bıçaklayarak öldüren ağabey, tutuklandı
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- Josef de Souza, 11 maç daha oynarsa Beşiktaş'taki sözleşmesi 1 yıl uzayacak