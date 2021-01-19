19 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı
19 Ocak 2021 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:05 Haberler
00:15 Olimpiyat Oyunları
01:15 Olimpiyat Oyunları
01:30 Haberler
01:35 Kayakla Atlama
02:15 Biatlon
02:30 Alp Disiplini
03:00 Alp Disiplini
03:00 Biatlon
03:30 Snooker
04:15 Alp Disiplini
05:00 Bisiklet
05:00 Kayakla Atlama
05:45 Alp Disiplini
06:00 Bisiklet
06:30 Snooker
07:00 Tenis
07:00 Alp Disiplini
08:00 Rally Raid
08:15 Alp Disiplini
08:30 Kayakla Atlama
09:00 Rally Raid
09:30 Nordic Combined
09:30 Alp Disiplini
09:30 Biatlon
10:00 Alp Disiplini
10:00 Nordic Combined
10:30 Snooker
10:30 Kayakla Atlama
11:05 Alp Disiplini
11:30 Snooker
12:10 Alp Disiplini
12:30 Bisiklet
13:00 Alp Disiplini
13:30 Biatlon
14:30 Biatlon
14:45 Alp Disiplini
15:15 Biatlon
15:30 Alp Disiplini
16:15 Nordic Combined
16:30 Alp Disiplini
16:45 Biatlon
17:15 Alp Disiplini
17:30 Biatlon
17:45 Kayakla Atlama
18:00 Snooker
18:00 Kayakla Atlama
19:35 Biatlon
19:45 Nordic Combined
19:55 Haberler
20:05 Alp Disiplini
20:15 Biatlon
20:15 Nordic Combined
20:45 Snooker
21:00 Biatlon
21:20 Alp Disiplini
21:40 Haberler
21:45 Snooker
22:15 Biatlon
22:35 Haberler
22:40 Snooker
23:05 Haberler
23:10 Rally Raid
Kaynak: InterSinema.com