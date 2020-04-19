19 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı 19 Nisan 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 02:15 Poyraz Karayel 04:00 Arda'nın Mutfağı 04:45 Akasya Durağı 07:00 Kalbim Ege'de Kaldı 09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 Hayat Tamircisi 15:30 Çarkıfelek 19:00 Kanal D Haber Haftasonu 20:00 Gol Kralı 21:45 Gol Kralı 23:45 Beyaz Show Kaynak: InterSinema.com