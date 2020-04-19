19 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı
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Kanal D, TV

19 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı

19 Nisan 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

19.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 19.04.2020 06:45
19 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:15 Poyraz Karayel

04:00 Arda'nın Mutfağı

04:45 Akasya Durağı

07:00 Kalbim Ege'de Kaldı

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Hayat Tamircisi

15:30 Çarkıfelek

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Gol Kralı

21:45 Gol Kralı

23:45 Beyaz Show

Kaynak: InterSinema.com

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