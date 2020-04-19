19 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı
19 Nisan 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
19.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 19.04.2020 06:45
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
02:15 Poyraz Karayel
04:00 Arda'nın Mutfağı
04:45 Akasya Durağı
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Hayat Tamircisi
15:30 Çarkıfelek
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Gol Kralı
21:45 Gol Kralı
23:45 Beyaz Show
Kaynak: InterSinema.com